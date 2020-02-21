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Posted 21 февраля 2020, 14:28

Published 21 февраля 2020, 14:28

Modified 20 августа 2024, 03:21

Updated 20 августа 2024, 03:21

Синоптики пообещали мокрый снег и сильный ветер 23 февраля в Белгороде

Синоптики пообещали мокрый снег и сильный ветер 23 февраля в Белгороде

21 февраля 2020, 14:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Погода
В Гидрометцентре рассказали, какой ждать погоды в праздничные выходные.

В воскресенье, 23 февраля, в Белгороде будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдёт мокрый снег, температура составит от нуля до двух градусов мороза. Днём ожидается мокрый снег и дождь, столбик термометра остановится на отметке до трёх градусов со знаком плюс.

В понедельник, 24 февраля, тоже будет облачная с прояснениями погода с мокрым снегом и дождём. Ночью температура составит от одного градуса мороза до одного градуса тепла, днём – до трёх градусов со знаком плюс.

Также в Гидрометцентре предупредили о сильном ветре с порывами до 18 м/с.

Напомним, что в праздничные выходные в Белгороде ожидаются концерты на нескольких площадках города, а также салют.

#Новости#Город#Погода#Дождь#Снег#Ветер#23 февраля#Белгород
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