Синоптики пообещали мокрый снег и сильный ветер 23 февраля в Белгороде

Posted 21 февраля 2020, 14:28
Published 21 февраля 2020, 14:28
Modified 20 августа 2024, 03:21
Updated 20 августа 2024, 03:21
В воскресенье, 23 февраля, в Белгороде будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдёт мокрый снег, температура составит от нуля до двух градусов мороза. Днём ожидается мокрый снег и дождь, столбик термометра остановится на отметке до трёх градусов со знаком плюс.
В понедельник, 24 февраля, тоже будет облачная с прояснениями погода с мокрым снегом и дождём. Ночью температура составит от одного градуса мороза до одного градуса тепла, днём – до трёх градусов со знаком плюс.
Также в Гидрометцентре предупредили о сильном ветре с порывами до 18 м/с.
Напомним, что в праздничные выходные в Белгороде ожидаются концерты на нескольких площадках города, а также салют.