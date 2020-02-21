Белгородец попал под уголовное дело из-за избиения собаки палкой

Напомним, что самым громким фактом жестокого обращения с животными в последнее время стал случай в «концлагере» для собак в Комсомольском: зоозащитники нашли пакеты с трупами взрослых собак и щенков. Возбуждено уголовное дело, виновнику грозит до пяти лет тюрьмы.