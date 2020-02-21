Белгородец попал под уголовное дело из-за избиения собаки палкой

Posted 21 февраля 2020, 12:29
Published 21 февраля 2020, 12:29
Modified 20 августа 2024, 03:21
Updated 20 августа 2024, 03:21
Во дворе многоквартирного дома в Волоконовке неизвестный мужчина бил собаку, лежащую на земле, деревянной палкой. Очевидцы сняли избиение на видео и выложили в Сеть, кадры с места происшествия увидели сотрудники прокуратуры.
По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что самым громким фактом жестокого обращения с животными в последнее время стал случай в «концлагере» для собак в Комсомольском: зоозащитники нашли пакеты с трупами взрослых собак и щенков. Возбуждено уголовное дело, виновнику грозит до пяти лет тюрьмы.