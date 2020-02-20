Перехватывающих парковок может стать больше в Белгороде

Posted 20 февраля 2020, 13:30
Published 20 февраля 2020, 13:30
Modified 20 августа 2024, 01:15
Updated 20 августа 2024, 01:15
Об этом говорили 19 февраля на заседании, посвящённом транспортной реформе. Глава регионального департамента строительства и транспорта напомнил об итогах минувшего года.
По словам Евгения Глаголева, все перевозчики приобрели электронные рейсовые указатели, систему мониторинга ГЛОНАСС. Внешний вид и салоны автобусов теперь выполнены в едином стиле.
С ноября 2019 года в Белгороде действует дифференцированный тариф: поездка стоит 20 рублей по безналу и 25 наличными. За три месяца число пассажиров, выбирающих оплату картой, увеличилось с 10 % до 70 %.
Больше маршрутов теперь отображается в приложении «Яндекс.Транспорт». В системе зарегистрировано 80 % подвижного состава. Движение автобусов можно отследить в системе ГЛОНАСС и проконтролировать в программе «Нимбус».
Поделились на заседании и планами на 2020 год. Среди них – разработка новой маршрутной сети с бесплатной пересадкой пассажиров, выделенные полосы для общественного транспорта, наземные переходы на трёх остановках. Кроме этого, с 1 марта оплату водители будут принимать при входе через переднюю дверь. Расширится зона платных парковок.
Губернатор Евгений Савченко поручил специалистам заняться перехватывающими парковками: изучить проект, определить необходимое их количество, а также места размещения, сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.