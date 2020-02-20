Перехватывающих парковок может стать больше в Белгороде

Поделились на заседании и планами на 2020 год. Среди них – разработка новой маршрутной сети с бесплатной пересадкой пассажиров, выделенные полосы для общественного транспорта, наземные переходы на трёх остановках. Кроме этого, с 1 марта оплату водители будут принимать при входе через переднюю дверь. Расширится зона платных парковок.