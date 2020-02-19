У цементного холдинга с компаниями в Белгородской области сменился президент

Posted 19 февраля 2020, 12:08
Published 19 февраля 2020, 12:08
Modified 20 августа 2024, 01:15
Updated 20 августа 2024, 01:15
О кадровых перестановках сообщили в пресс-службе компании. Должность исполняющего обязанности президента холдинга «Евроцемент груп» получил Ашот Хачатурянц.
Он сменил Михаила Скорохода, который продолжит работу в компании, но уже в качестве главного исполнительного вице-президента.
Холдинг «Евроцемент груп» основан в 2002 году. Он объединяет 19 цементных компаний в России и за границей, заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов. Производственная мощность организации – 60 млн тонн цемента и 11 млн м³ бетона. В общей сложности в компании работает более 11 тыс. человек.
У холдинга «Евроцемент груп» есть две компании, базирующиеся в Белгородской области – «Белгородский цемент» и «Осколцемент». При этом в 2015 году губернатор Евгений Савченко сообщал о закрытии второго предприятия. В 2018-м глава региона поручил создать на территории цемзавода технопарк.
По итогам 2018 года чистая прибыль белгородских цементных заводов упала в 9,4 раза и составила 119,2 млн рублей.