У цементного холдинга с компаниями в Белгородской области сменился президент

Холдинг «Евроцемент груп» основан в 2002 году. Он объединяет 19 цементных компаний в России и за границей, заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов. Производственная мощность организации – 60 млн тонн цемента и 11 млн м³ бетона. В общей сложности в компании работает более 11 тыс. человек.