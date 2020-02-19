bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля 2020, 12:08

Published 19 февраля 2020, 12:08

Modified 20 августа 2024, 01:15

Updated 20 августа 2024, 01:15

У цементного холдинга с компаниями в Белгородской области сменился президент

У цементного холдинга с компаниями в Белгородской области сменился президент

19 февраля 2020, 12:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Президент
Обязанности президента «Евроцемент груп» теперь исполняет Ашот Хачатурянц.

О кадровых перестановках сообщили в пресс-службе компании. Должность исполняющего обязанности президента холдинга «Евроцемент груп» получил Ашот Хачатурянц.

Он сменил Михаила Скорохода, который продолжит работу в компании, но уже в качестве главного исполнительного вице-президента.

Холдинг «Евроцемент груп» основан в 2002 году. Он объединяет 19 цементных компаний в России и за границей, заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов. Производственная мощность организации – 60 млн тонн цемента и 11 млн м³ бетона. В общей сложности в компании работает более 11 тыс. человек.

У холдинга «Евроцемент груп» есть две компании, базирующиеся в Белгородской области – «Белгородский цемент» и «Осколцемент». При этом в 2015 году губернатор Евгений Савченко сообщал о закрытии второго предприятия. В 2018-м глава региона поручил создать на территории цемзавода технопарк.

По итогам 2018 года чистая прибыль белгородских цементных заводов упала в 9,4 раза и составила 119,2 млн рублей.

Материалы по теме
Цементный завод мощностью 6 миллионов тонн цемента в год строится в Белгородской областиВ Белгороде стали выпускать инновационный аналог цементаС 2005 года выбросы «Белгородского цемента» сократились почти в пять раз
#Новости#Белгородская область#Экономика#Цемент#Президент#Холдинг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика