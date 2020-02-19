Родители пожаловались на разное меню в детских садах Белгородской области

Сами родители отметили, что меню составлено из блюд, которые дети не едят: гороховый суп, печень, солёные огурцы и помидоры. В рационе дошколят, по мнению комментаторов, не хватает говядины и рыбы. По словам одной из родительниц, из фруктов детям чаще всего дают яблоки, но не самого лучшего качества.