Родители пожаловались на разное меню в детских садах Белгородской области

Posted 19 февраля 2020, 09:29
Published 19 февраля 2020, 09:29
Modified 20 августа 2024, 01:15
Updated 20 августа 2024, 01:15
Фотографии меню опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» председатель «Справедливой России» в регионе Сергей Бочарников. Он представил два снимка, сделанных родителями из Белгорода и Шебекино.
На фотографиях можно увидеть, что различается не только меню и размер порции, но и количество приёмов пищи. Так, в детсаду Белгорода предусмотрены завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. В шебекинском вечернего приёма пищи, судя по снимку, нет. Хотя последний факт в комментариях объяснили разным графиком работы детсадов.
Сами родители отметили, что меню составлено из блюд, которые дети не едят: гороховый суп, печень, солёные огурцы и помидоры. В рационе дошколят, по мнению комментаторов, не хватает говядины и рыбы. По словам одной из родительниц, из фруктов детям чаще всего дают яблоки, но не самого лучшего качества.
Вопрос о разном меню депутат обещал направить в региональный департамент образования. При этом Бочарников отметил, что на рацион жаловались не только родители дошколят, но и школьников.
Напомним, что самый высокий порог платы за детсад в 2020 году установлен в Прохоровском районе – 2,8 тыс. В Белгороде сумма составляет 2760 рублей. Самый низкий уровень в Грайворонском и Новооскольском горокругах – по 1,6 тыс. рублей.
При этом в декабре сообщалось, что в детсадах Белгородской области родителям запретили организовывать сладкие столы.