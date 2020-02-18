В Белгородской области в 2019 году умерло 40 детей в возрасте до одного года

Posted 18 февраля 2020, 07:36
Published 18 февраля 2020, 07:36
Modified 20 августа 2024, 01:51
Updated 20 августа 2024, 01:51
По данным Белгородстата, в минувшем году в Белгородской области родилось 13 198 младенцев. Среди них первенцев – 41,5 %, вторых детей – 39,8 %, третьих – 13,2 %, четвёртых и более – 5,3 %.
В прошлом году умерло 40 детей в возрасте до одного года, в 2018-м – 72. Коэффициент младенческой смертности снизился на 40 % и составил три умершего на 1 тыс. родившихся.
В 2019 году всего в регионе умерло 20 743 человека. Это на 60, или на 0,3 %, меньше, чем в 2018-м. Общий коэффициент смертности составил 13,4 на 1 тыс. населения, что на 0,7 % ниже, чем год назад.
Белгородцы стали реже умирать от болезней системы кровообращения – на 9 %, от инфекционных и паразитарных болезней – на 7,1 %, от новообразований – на 6,3 %. Уменьшилось число смертей от убийств и самоубийств – на 14,3 % и 6,7 % соответственно.
Естественная убыль населения составила 7545 человек, коэффициент – 4,9 на 1 тыс. жителей. Показатель снизился в Валуйском и Яковлевском горокругах, а также в Борисовском, Ивнянском, Красненском, Красногвардейском, Прохоровском и Чернянском районах.
Напомним, что, по данным Белгородстата, в 2019 году уменьшилось количество браков – на 94 и разводов – на 234. А дело о гибели 22 младенцев в перинатальном центре в Белгороде передали московским следователям.