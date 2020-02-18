Шумом в многоэтажках Белгородской области займутся на законодательном уровне

Posted 18 февраля 2020, 09:00
Published 18 февраля 2020, 09:00
Modified 1 декабря 2024, 08:03
Updated 1 декабря 2024, 08:03
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко написал во «ВКонтакте», что ему часто жалуются на шум в городских многоэтажках днём и вечером. Глава региона прикрепил к записи одно из таких сообщений.
Савченко пообещал проверить административную базу по проблеме и при необходимости изменить действующие нормы.
Также он призвал депутатов и общественников проконтролировать шумоизоляцию в заведениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов.
Напомним, что ранее на федеральном уровне шумных соседей предложили штрафовать на суммы до 150 тыс. рублей. Соответствующие поправки внесли в КоАП и Жилищный кодекс.
В Белгородской области действует единый временной промежуток тишины с 23:00 до 07:00. Он работает как в будние, так и выходные и праздничные дни.
О том, какой шум является нарушением, читайте в материале ИА «Бел.Ру».