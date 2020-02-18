bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля 2020, 09:00

Published 18 февраля 2020, 09:00

Modified 1 декабря 2024, 08:03

Updated 1 декабря 2024, 08:03

Шумом в многоэтажках Белгородской области займутся на законодательном уровне

Шумом в многоэтажках Белгородской области займутся на законодательном уровне

18 февраля 2020, 09:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Отдельно проработают вопрос шумоизоляции заведений на первых этажах.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко написал во «ВКонтакте», что ему часто жалуются на шум в городских многоэтажках днём и вечером. Глава региона прикрепил к записи одно из таких сообщений.

Савченко пообещал проверить административную базу по проблеме и при необходимости изменить действующие нормы.

Также он призвал депутатов и общественников проконтролировать шумоизоляцию в заведениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов.

Напомним, что ранее на федеральном уровне шумных соседей предложили штрафовать на суммы до 150 тыс. рублей. Соответствующие поправки внесли в КоАП и Жилищный кодекс.

В Белгородской области действует единый временной промежуток тишины с 23:00 до 07:00. Он работает как в будние, так и выходные и праздничные дни.

О том, какой шум является нарушением, читайте в материале ИА «Бел.Ру».

Материалы по теме
Уровень шума от машин белгородцев оценят сотрудники ГИБДДПостоянный шум грозит инфарктом и инсультомВ Старом Осколе уровень шума вырос с прошлого года
#Новости#Общество#Белгородская область#Евгений Савченко#Многоквартирный дом#Шум
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика