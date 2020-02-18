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Posted 18 февраля 2020, 10:52

Published 18 февраля 2020, 10:52

Modified 20 августа 2024, 01:15

Updated 20 августа 2024, 01:15

Идею о переносе выходного на 31 декабря не поддержали в правительстве

Идею о переносе выходного на 31 декабря не поддержали в правительстве

18 февраля 2020, 10:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Праздник
Депутаты посчитали, что необязательно вводить новый закон, поскольку в Трудовом кодексе уже есть необходимые нормы.

Ранее с инициативой переноса одного новогоднего выходного на 31 декабря выступила ЛДПР. Однако комиссия правительства по законопроектной деятельности её не поддержала. По мнению представителей кабмина, такой необходимости в стране нет.

В документе, опубликованном на сайте Госдумы, указано, что «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства».

Не одобрил предложение партийцев и глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Политик напомнил, что в советское время вообще был один выходной – 1 января, и посоветовал «работать больше», сообщают «Новые известия».

В начале декабря 2019 года глава Карелии собирался направить в Госдуму законопроект, закрепляющий за 31 декабря статус праздничного и выходного дня. В течение месяца к инициативе присоединились ещё несколько глав регионов, они тоже объявили последний день года нерабочим. Идею поддержал и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Позже решение сделать 31 декабря выходным днём поддержал и Владимир Путин.

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#Новости#Общество#Праздник#Госдума#Выходной
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