Идею о переносе выходного на 31 декабря не поддержали в правительстве

В начале декабря 2019 года глава Карелии собирался направить в Госдуму законопроект, закрепляющий за 31 декабря статус праздничного и выходного дня. В течение месяца к инициативе присоединились ещё несколько глав регионов, они тоже объявили последний день года нерабочим. Идею поддержал и губернатор Белгородской области Евгений Савченко.