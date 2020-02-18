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Posted 18 февраля 2020, 08:14

Published 18 февраля 2020, 08:14

Modified 20 августа 2024, 03:14

Updated 20 августа 2024, 03:14

Белгородцы чаще уезжают жить в ЦФО, в регион чаще едут из стран ближнего зарубежья

Белгородцы чаще уезжают жить в ЦФО, в регион чаще едут из стран ближнего зарубежья

18 февраля 2020, 08:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Более 80 % мигрантов переезжают в регион из стран СНГ. Из России больше всего приезжих с Дальнего Востока.

Об этом сообщает Белгородстат. Общий миграционный прирост населения в 2019 году составил 9188, что на 5065 человек больше, или на 122,8 %. Показатель увеличился в основном за счёт приезжих из СНГ. Из стран ближнего зарубежья приехали 7464 человека, или 81,2 %.

Из других регионов России в Белгородскую область прибыли на 255 человек больше, чем уехало в обратном направлении. Самый большой прирост дали Дальний Восток – 834, Урал – 637, Сибирь – 495, Приволжье – 282 и Северный Кавказ – 246.

А вот внутри ЦФО Белгородская область теряет население – из региона уехало на 2068 человек больше, чем приехало. Отрицательное сальдо сложилось и с Южным и Северо-Западным федеральными округами – потери в 140 и 31 человека соответственно.

Миграционный прирост в 2019 году сложился в семи горокругах и шести районах из 22 муниципалитетов региона. Наиболее он заметен в Белгородском районе – 4703, Белгороде – 2439 человек и Старооскольском горокруге – 819.

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#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Белгородская область#Мигранты#Белгородстат#Прирост#Снг
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