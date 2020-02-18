Белгородцы чаще уезжают жить в ЦФО, в регион чаще едут из стран ближнего зарубежья

Об этом сообщает Белгородстат. Общий миграционный прирост населения в 2019 году составил 9188, что на 5065 человек больше, или на 122,8 %. Показатель увеличился в основном за счёт приезжих из СНГ. Из стран ближнего зарубежья приехали 7464 человека, или 81,2 %.