Белгородцы чаще уезжают жить в ЦФО, в регион чаще едут из стран ближнего зарубежья

Posted 18 февраля 2020, 08:14
Published 18 февраля 2020, 08:14
Modified 20 августа 2024, 03:14
Updated 20 августа 2024, 03:14
Об этом сообщает Белгородстат. Общий миграционный прирост населения в 2019 году составил 9188, что на 5065 человек больше, или на 122,8 %. Показатель увеличился в основном за счёт приезжих из СНГ. Из стран ближнего зарубежья приехали 7464 человека, или 81,2 %.
Из других регионов России в Белгородскую область прибыли на 255 человек больше, чем уехало в обратном направлении. Самый большой прирост дали Дальний Восток – 834, Урал – 637, Сибирь – 495, Приволжье – 282 и Северный Кавказ – 246.
А вот внутри ЦФО Белгородская область теряет население – из региона уехало на 2068 человек больше, чем приехало. Отрицательное сальдо сложилось и с Южным и Северо-Западным федеральными округами – потери в 140 и 31 человека соответственно.
Миграционный прирост в 2019 году сложился в семи горокругах и шести районах из 22 муниципалитетов региона. Наиболее он заметен в Белгородском районе – 4703, Белгороде – 2439 человек и Старооскольском горокруге – 819.