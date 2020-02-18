Белгородка пойдёт под суд за фиктивно устроенную на работу в детский сад родственницу

Posted 18 февраля 2020, 13:00
Published 18 февраля 2020, 13:00
Modified 20 августа 2024, 03:45
Updated 20 августа 2024, 03:45
Женщина работала заведующей детским садом в Алексеевском горокруге. 1 сентября 2018 года она «устроила» на работу свою родственницу помощницей воспитателя и издала фиктивный приказ. При этом реально работать в детсаду женщина не собиралась.
В течение года заведующая вносила сведения в табели учёта рабочего времени, и фиктивной сотруднице начислялась зарплата. Таким образом белгородка похитила из бюджета 300 тыс. рублей. Деньгами она распорядилась по собственному усмотрению.
В отношении теперь уже бывшей заведующей возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Устанавливаются обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следственном комитете по региону.