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Posted 18 февраля 2020, 13:00

Published 18 февраля 2020, 13:00

Modified 20 августа 2024, 03:45

Updated 20 августа 2024, 03:45

Белгородка пойдёт под суд за фиктивно устроенную на работу в детский сад родственницу

Белгородка пойдёт под суд за фиктивно устроенную на работу в детский сад родственницу

18 февраля 2020, 13:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Благодаря махинации с документами бывшей заведующей детсадом удалось похитить 300 тыс. рублей.

Женщина работала заведующей детским садом в Алексеевском горокруге. 1 сентября 2018 года она «устроила» на работу свою родственницу помощницей воспитателя и издала фиктивный приказ. При этом реально работать в детсаду женщина не собиралась.

В течение года заведующая вносила сведения в табели учёта рабочего времени, и фиктивной сотруднице начислялась зарплата. Таким образом белгородка похитила из бюджета 300 тыс. рублей. Деньгами она распорядилась по собственному усмотрению.

В отношении теперь уже бывшей заведующей возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Устанавливаются обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следственном комитете по региону.

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