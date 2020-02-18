Белгородец похитил золото из храма и прокутил деньги в Москве и Санкт-Петербурге

Свою вину мужчина полностью признал и попросил суд назначить ему домашний арест. Отбывать его обвиняемый планировал у матери, у которой было своё жильё и которая, по словам белгородца, могла его содержать. Однако женщина просьбу сына не разделила и попросила заключить обвиняемого под стражу, сообщили в прокуратуре Белгорода.