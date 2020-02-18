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Posted 18 февраля 2020, 14:23

Published 18 февраля 2020, 14:23

Modified 1 декабря 2024, 08:10

Updated 1 декабря 2024, 08:10

Белгородец похитил золото из храма и прокутил деньги в Москве и Санкт-Петербурге

Белгородец похитил золото из храма и прокутил деньги в Москве и Санкт-Петербурге

18 февраля 2020, 14:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Кража
План преступления мужчина вынашивал с 2016 года. Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО.

Житель Белгородской области с 2016 года планировал ограбить храм Святого Великомученика Георгия Победоносца. Мечта 34-летнего мужчины воплотилась в жизнь 9 февраля текущего года.

Будучи пьяным, белгородец ночью перелез через забор храма. Затем металлическим ледоколом отжал входную дверь и вошёл внутрь. Уже в храме он забрал золотые изделия на лесках в двух иконах, а после скрылся.

Украденное оценили в 200 тыс. рублей. Золото мужчина сдал в ломбарды, а вырученные деньги потратил в Москве и Санкт-Петербурге: на проезд, гостиницу, алкоголь и баню.

Белгородец обвиняется в краже, совершённой с незаконным проникновением, по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Известно, что ранее он уже был судим.

Свою вину мужчина полностью признал и попросил суд назначить ему домашний арест. Отбывать его обвиняемый планировал у матери, у которой было своё жильё и которая, по словам белгородца, могла его содержать. Однако женщина просьбу сына не разделила и попросила заключить обвиняемого под стражу, сообщили в прокуратуре Белгорода.

По решению Октябрьского райсуда, мужчина ближайшие два месяца проведёт в СИЗО.

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