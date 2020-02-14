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Posted 14 февраля 2020, 14:58

Published 14 февраля 2020, 14:58

Modified 20 августа 2024, 01:51

Updated 20 августа 2024, 01:51

В ВОЗ озвучили худший сценарий распространения коронавируса

В ВОЗ озвучили худший сценарий распространения коронавируса

14 февраля 2020, 14:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
Модель построил советник организации Айра Лонджини.

Судя по прогнозу эпидемиолога, новый коронавирус COVID-19 могут подхватить две трети населения Земли. Его модель предполагает именно такое количество инфицированных, даже несмотря на появление способа, который позволит замедлить распространение вируса. Как уточняет Bloomberg, он мог выйти за пределы КНР до введения мер безопасности.

С этим мнением согласен профессор Габриэль Ленг из Университета Гонконга, тогда как эксперт бостонского Северо-Восточного университета Алессандро Веспиньяни считает озвученный прогноз «худшим сценарием» и «одним из возможных» вариантов развития событий.

Напомним, о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. По данным властей КНР, в стране им заражены более 63,8 тыс. человек, общее количество инфицированных по всему миру достигло 64,4 тыс. По последним данным, жертвами вируса в Китае стали 1370 человек.

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