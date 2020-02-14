В ВОЗ озвучили худший сценарий распространения коронавируса

Напомним, о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань стало известно в конце 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. По данным властей КНР, в стране им заражены более 63,8 тыс. человек, общее количество инфицированных по всему миру достигло 64,4 тыс. По последним данным, жертвами вируса в Китае стали 1370 человек.