Предшкольная пора: в Москве состоялась выставка Kids Russia

Как сообщают «Новые известия», по словам специалистов, способность к ориентации в актуальном информационном пространстве и эффективному контакту с окружающими - один из главнейших навыков, требуемых детям. Так, «Бином Детства» показал гостям выставки товары, которые могут помочь раннему развитию детей от 0 до 3 лет. Они рассказали о книгах «Отличное начало», по которым дети изучают наглядные картинки и наклейки.