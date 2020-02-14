Предшкольная пора: в Москве состоялась выставка Kids Russia

Posted 14 февраля 2020, 18:02
Published 14 февраля 2020, 18:02
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Как сообщают «Новые известия», по словам специалистов, способность к ориентации в актуальном информационном пространстве и эффективному контакту с окружающими - один из главнейших навыков, требуемых детям. Так, «Бином Детства» показал гостям выставки товары, которые могут помочь раннему развитию детей от 0 до 3 лет. Они рассказали о книгах «Отличное начало», по которым дети изучают наглядные картинки и наклейки.
Помимо этого, на выставке представили набор книг для детей в возрасте 6-7 лет - «365 шагов к школе», а для развития творческих способностей книги «Читаем вслух». В них приводятся небольшие рассказы, которые способствуют развитию фантазии детей, а также к ним идут крупные иллюстрации.
Другая серия для детей дошкольного возраста - «Ступеньки к школе», издаваемая компанией «Российский учебник». Она предназначена для проведения совместных занятий детей со взрослыми в игровой форме, при этом позволяет обучать ребенка с учетом индивидуальных темпов освоения материала.
Адаптироваться ребенку в коллективе помогут книги серии «Предшкольная пора», которые также преследуют цель развитие творческих навыков.
Группа компаний «Просвещение» тоже представила на Kids Russia свою серию «Радуга». Она состоит из раскрасок, аппликаций, а также заданий, благодаря которым можно развивать ребенка как самостоятельную личность и подталкивать его к исследованию окружающего мира.
Другая программа для развития детей-дошкольников представлена в пособиях серии «Преемственность». Задания в ней ориентированы на развитие правильного произношения звуков, связной речи, а также наращивание словарного запаса детей. Помимо этого, программа направлена на физическое, интеллектуальное и нравственное воспитание.
Еще на выставке презентовали издания серии «Готовимся к школе. Перспектива» - по ним можно вести работу как в детских садах, так и индивидуально.
Нужно подчеркнуть, что выставки Kids Russia всегда привлекают к себе большое внимание как российских компаний, так и лидеров рынка детских товаров и услуг других стран. Ежегодно проводимые мероприятия оказывают положительное воздействие на развитие данного сегмента рынка, а также всего лицензионного направления РФ.