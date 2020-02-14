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Posted 14 февраля 2020, 09:12

Published 14 февраля 2020, 09:12

Modified 20 августа 2024, 01:14

Updated 20 августа 2024, 01:14

Изменённый маршрут двух автобусов в Белгороде представили на схеме

Изменённый маршрут двух автобусов в Белгороде представили на схеме

14 февраля 2020, 09:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автобус
Из-за строительства развязки изменения коснулись маршруток № 26 и 42.

ИА «Бел.Ру» уже писало о новых схемах движения этих автобусов. Так, с 15 февраля по 1 сентября текущего года перекроют проезд к оптово-розничной базе.

В связи с этим изменились схемы движения двух маршруток. Уже с 11 февраля движение автобусов № 26 до перекрёстка Чичерина — Сумская приостановлено. С конечной остановки «Оптовый рынок» выезд маршруток осуществляется поворотом налево, в сторону ул. Мичурина — и далее по маршруту.

С 15 февраля приостановлено движение автобусов № 42 до остановки «Оптовый рынок» по улице Чичерина. Маршрутка будет следовать по схеме ул. Сумская — пер. 4-й Мирный — пер. Мирный. Подъезд к оптовому рынку теперь будет с переулка Мирного, сообщили в мэрии Белгорода.

Напомним, что изменения связаны со строительством на пересечении улиц Сумская — Механизаторов — Чичерина двухуровневой развязки. Её протяжённость составит почти два километра. Строит развязку компания «Мостдорстрой», на работы направлено 772 млн рублей.

С 13 января до июля из-за строительства перекрыта улица Механизаторов, с 15 февраля ограничения ожидают улицу Чичерина.

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