Изменённый маршрут двух автобусов в Белгороде представили на схеме

В связи с этим изменились схемы движения двух маршруток. Уже с 11 февраля движение автобусов № 26 до перекрёстка Чичерина — Сумская приостановлено. С конечной остановки «Оптовый рынок» выезд маршруток осуществляется поворотом налево, в сторону ул. Мичурина — и далее по маршруту.