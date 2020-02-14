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Posted 14 февраля 2020, 11:29

Published 14 февраля 2020, 11:29

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

Чем чаще всего болеют в России?

Чем чаще всего болеют в России?

14 февраля 2020, 11:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Минздрав показал статистику наиболее распространенных заболеваний, которыми подвержены россияне. При этом врачи заявляют о недоверии граждан системе здравоохранения, из-за чего люди занимаются самолечением.

Среди часто встречающихся болезней, которые встречаются у россиян, стоят заболевания кровеносной и мочеполовой систем, проблемы с тканями костей и мышц, а также органов пищеварения, пишет NEWS.ru. Однако самыми распространенными у наших граждан являются болезни дыхательной системы. Это связано с тем, что бронхи и легкие сильно подвержены воздействию внешних факторов, например, инфекции. Некоторые болезни приобретают массовый характер из-за загрязненного воздуха, который в некоторых местах бывает вреднее табачного дыма. А занимаясь самолечением многие люди приобретают хронические формы заболеваний.

Врачи рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию и напоминают, что занятым людям предпенсионного возраста по закону положены два отпускных дня для проведения обследований.

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