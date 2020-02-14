Чем чаще всего болеют в России?

Среди часто встречающихся болезней, которые встречаются у россиян, стоят заболевания кровеносной и мочеполовой систем, проблемы с тканями костей и мышц, а также органов пищеварения, пишет NEWS.ru. Однако самыми распространенными у наших граждан являются болезни дыхательной системы. Это связано с тем, что бронхи и легкие сильно подвержены воздействию внешних факторов, например, инфекции. Некоторые болезни приобретают массовый характер из-за загрязненного воздуха, который в некоторых местах бывает вреднее табачного дыма. А занимаясь самолечением многие люди приобретают хронические формы заболеваний.