«Земские учителя» в Белгородской области получат миллион рублей

Posted 13 февраля 2020, 04:25
Published 13 февраля 2020, 04:25
Modified 1 декабря 2024, 08:30
Updated 1 декабря 2024, 08:30
В документе утверждён порядок предоставления выплат учителям, приехавшим работать в сёла, рабочие посёлки, ПГТ и города с населением до 50 тыс. человек. Денежную компенсацию педагоги могут получить на основании трудового договора, заключённого на срок не менее пяти лет и с объёмом нагрузки не менее 18 часов в неделю.
Кандидаты на участие в программе могут сами выбрать образовательное учреждение, в котором они хотели бы работать, из перечня, который ежегодно должен публиковать региональный департамент образования.
Компенсационная выплата составляет 1 млн рублей.
Участвовать в программе могут белгородцы до 55 лет с профильным образованием. Предпочтение отдадут кандидатам с первой или высшей квалификационной категорией, готовым преподавать несколько дисциплин, со стажем свыше 10 лет и т. д.
При расторжении трудового договора учитель обязан вернуть в областной бюджет полную сумму компенсации.
С пакетом документов, необходимых для участия в программе, можно ознакомиться в тексте постановления.
В 2020 году заявки принимаются с 30 января по 15 апреля включительно. Комиссия отберёт претендентов в течение 30 рабочих дней.
В постановлении отмечается, что к отбору не допускаются учителя, в заявлениях которых место планируемого переезда будет соответствовать району, в котором кандидат проживает или работает сейчас.
Программу «Земский учитель» предложил запустить Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в 2019 году.