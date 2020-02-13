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Posted 13 февраля 2020, 04:25

Published 13 февраля 2020, 04:25

Modified 1 декабря 2024, 08:30

Updated 1 декабря 2024, 08:30

«Земские учителя» в Белгородской области получат миллион рублей

«Земские учителя» в Белгородской области получат миллион рублей

13 февраля 2020, 04:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Образование
Постановление о единовременных выплатах и условиях программы подписал губернатор Евгений Савченко.

В документе утверждён порядок предоставления выплат учителям, приехавшим работать в сёла, рабочие посёлки, ПГТ и города с населением до 50 тыс. человек. Денежную компенсацию педагоги могут получить на основании трудового договора, заключённого на срок не менее пяти лет и с объёмом нагрузки не менее 18 часов в неделю.

Кандидаты на участие в программе могут сами выбрать образовательное учреждение, в котором они хотели бы работать, из перечня, который ежегодно должен публиковать региональный департамент образования.

Компенсационная выплата составляет 1 млн рублей.

Участвовать в программе могут белгородцы до 55 лет с профильным образованием. Предпочтение отдадут кандидатам с первой или высшей квалификационной категорией, готовым преподавать несколько дисциплин, со стажем свыше 10 лет и т. д.

При расторжении трудового договора учитель обязан вернуть в областной бюджет полную сумму компенсации.

С пакетом документов, необходимых для участия в программе, можно ознакомиться в тексте постановления.

В 2020 году заявки принимаются с 30 января по 15 апреля включительно. Комиссия отберёт претендентов в течение 30 рабочих дней.

В постановлении отмечается, что к отбору не допускаются учителя, в заявлениях которых место планируемого переезда будет соответствовать району, в котором кандидат проживает или работает сейчас.

Программу «Земский учитель» предложил запустить Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в 2019 году.

#Новости#Общество#Белгородская область#Миллион#Образование#Компенсация#Выплаты#Земский учитель
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