«Земские учителя» в Белгородской области получат миллион рублей

В документе утверждён порядок предоставления выплат учителям, приехавшим работать в сёла, рабочие посёлки, ПГТ и города с населением до 50 тыс. человек. Денежную компенсацию педагоги могут получить на основании трудового договора, заключённого на срок не менее пяти лет и с объёмом нагрузки не менее 18 часов в неделю.