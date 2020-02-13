За неуплату штрафа в срок ООО «Русагро-Инвест» «попало» на большую в два раза сумму

Posted 13 февраля 2020, 13:18
Published 13 февраля 2020, 13:18
Modified 20 августа 2024, 01:51
Updated 20 августа 2024, 01:51
Региональное управление Россельхознадзора оштрафовало организацию на 5 тыс. рублей за нарушение требований в сфере карантина растений.
В установленный законом срок — 60 дней — «Русагро-Инвест» штраф не уплатило. Поэтому Россельхознадзор обратился в суд. Было заведено дело за уклонение от исполнения административного наказания по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Штраф на момент рассмотрения дела компания заплатила, однако это не помешало суду признать ООО «Русагро-Инвест» виновным. В итоге организации придётся заплатить штраф в двойном размере — 10 тыс. рублей, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.