За неуплату штрафа в срок ООО «Русагро-Инвест» «попало» на большую в два раза сумму

В установленный законом срок — 60 дней — «Русагро-Инвест» штраф не уплатило. Поэтому Россельхознадзор обратился в суд. Было заведено дело за уклонение от исполнения административного наказания по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.