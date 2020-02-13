Россиянам предложили дать скидку на оплату услуг ЖКХ

Другой необходимостью снизить сумму в платёжке является и то, что пока услуги ЖКХ являются серьёзной статьёй расходов граждан. Депутат хочет оставить возможность получения бумажных квитанций и заставить компании, которые размещают на них рекламу, платить россиянам процент на оплату коммуналки.