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Posted 13 февраля 2020, 13:37

Published 13 февраля 2020, 13:37

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

Россиянам предложили дать скидку на оплату услуг ЖКХ

Россиянам предложили дать скидку на оплату услуг ЖКХ

13 февраля 2020, 13:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЖКХ
Соответствующее письмо ушло на рассмотрение в Минстрой.

Руководителю ведомства Владимиру Якушеву депутат нижней палаты парламента Борис Чернышов предложил ввести скидку на коммуналку за отказ от бумажных квитанций. Подобную возможность Чернышов хочет разработать для платёжек по квартплате, за электричество и иные услуги, передаёт RT.

По его мнению, в случае онлайн-оплаты квитанции или получения её электронного варианта россиянин должен платить меньше, поскольку отсутствуют дополнительные расходы. Размер скидки Чернышов предложил рассмотреть после приятия окончательного решения.

Другой необходимостью снизить сумму в платёжке является и то, что пока услуги ЖКХ являются серьёзной статьёй расходов граждан. Депутат хочет оставить возможность получения бумажных квитанций и заставить компании, которые размещают на них рекламу, платить россиянам процент на оплату коммуналки.

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#Новости#Общество#ЖКХ#Минстрой#Скидка#Квитанция#Коммуналка
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