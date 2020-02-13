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Posted 13 февраля 2020, 13:47

Published 13 февраля 2020, 13:47

Modified 14 декабря 2023, 15:59

Updated 14 декабря 2023, 15:59

Дэниэл Рэдклифф даст интервью проекту #VKLive и ответит на вопросы пользователей

Дэниэл Рэдклифф даст интервью проекту #VKLive и ответит на вопросы пользователей

13 февраля 2020, 13:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Дэниэл Рэдклифф, исполнитель главной роли в фильме «Пушки Акимбо», даст эксклюзивное интервью в рамках проекта #VKLive.

Ведущий эфира пообщается с актёром о съёмках в картине, а также о том, как он выбирает роли, почему любит посещать Россию и как относится к мемам со своим участием.

Свои вопросы могут задать и пользователи ВКонтакте. Для этого достаточно написать их до 15:00 14 февраля в комментариях к записи с анонсом vk.com/wall-1469_5453. Медиапроекты также могут прислать вопросы от своих редакций пресс-службе VK — три самых интересных попадут в интервью.

Посмотреть эфир можно будет 21 февраля в 21:00 по московскому времени в официальном сообществе «Каскад фильм»: vk.com/cascadefilm

Премьера фильма «Пушки Акимбо» в России состоится 27 февраля. Это комедийный боевик о жизни разработчика видеоигр, втянутого в кровавый квест с похищением его девушки. Название картины в российском прокате выбрали пользователи ВКонтакте — любой желающий мог проголосовать за понравившийся вариант в официальном сообществе компании-прокатчика.

#Новости#Общество
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