Число тяжких преступлений в Белгороде за год выросло на 44 процента

О статистике в областном центре за 2019 год стало известно из информационно-аналитической записки УМВД. По данным ведомства, в сравнении с 2018-м зарегистрированных фактов стало больше на 18 %. Всего в МВД сообщили о 3894 преступлениях, 1560 остались нераскрытыми.