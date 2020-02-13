Число тяжких преступлений в Белгороде за год выросло на 44 процента

Posted 13 февраля 2020, 09:28
Published 13 февраля 2020, 09:28
Modified 20 августа 2024, 01:14
Updated 20 августа 2024, 01:14
О статистике в областном центре за 2019 год стало известно из информационно-аналитической записки УМВД. По данным ведомства, в сравнении с 2018-м зарегистрированных фактов стало больше на 18 %. Всего в МВД сообщили о 3894 преступлениях, 1560 остались нераскрытыми.
Виновными признали 1386 граждан, 1036 из них привлекли к уголовной ответственности.
В 2019 году реже регистрировали особо тяжкие преступления, их число сократилось на 12,3 %. Меньше стало и преступлений средней тяжести – на 2 %.
Заметно увеличилось число тяжких преступлений – на 43,9 %. В региональном УМВД пояснили, что рост количества преступлений данной категории произошёл за счёт увеличения числа мошенничеств, совершённых с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Большую часть из всей картины составляют посягательства на собственность – 66,2 %. Не теряют популярности и преступления, совершаемые в интернете или с помощью телефона – 27,9 %. Чаще всего это всевозможные мошенничества и кражи.
Экстремистских и террористических преступлений в Белгородской области зарегистрировано не было.
Отчитались правоохранители и о проверке жилого сектора. Так, за год в целях безопасности полицейские проверили 2812 чердаков и 3021 подвал.
В 2019-м правоохранители выявили 24 факта незаконного оборота оружия. Проверено 7770 владельцев, установлено 41 нарушение. Держателей привлекли к административной ответственности. Всего изъято 332 единицы оружия и 2818 боеприпасов.