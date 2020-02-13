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Posted 13 февраля 2020, 12:38

Published 13 февраля 2020, 12:38

Modified 20 августа 2024, 01:14

Updated 20 августа 2024, 01:14

Более 16 тысяч граждан Украины приезжали в Белгород в 2019 году

Более 16 тысяч граждан Украины приезжали в Белгород в 2019 году

13 февраля 2020, 12:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
Всего в минувшем году на миграционный учёт поставлено свыше 41 тыс. иностранных граждан. 51 человека выдворили из России за нарушение миграционного законодательства.

Об этом известно из статистического доклада УМВД. Большинство граждан – 11 742 – прибыли в Белгород с частной целью, 9488 приехали ради учёбы, 7235 – в поисках работы.

Чаще всего в Белгороде регистрировали граждан Украины – 16 322 человека, Узбекистана – 1784 и Белоруссии – 1336.

За год полицейские выявили 1389 нарушений административного законодательства. По итогам разбирательств 51 иностранец выдворен из страны.

В 2019-м мигранты совершили 65 преступлений в Белгороде, что меньше аналогичного показателя 2018-го на 8,5 %. Установлено 15 краж и 20 фактов незаконного оборота наркотиков.

Что касается последнего вида преступлений, всего в Белгороде за 2019 год выявили 276 фактов незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. 206 относятся к тяжким и особо тяжким, 107 – в крупных и особо крупных размерах. При этом чаще попадаются на сбыте наркотиков (64,9 %), значительно реже – на незаконном изготовлении и приобретении (32,6 %).

Раскрыто 158 «наркотических» преступлений, установлено 143 лица, к ним причастных.

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