Более 16 тысяч граждан Украины приезжали в Белгород в 2019 году

Что касается последнего вида преступлений, всего в Белгороде за 2019 год выявили 276 фактов незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. 206 относятся к тяжким и особо тяжким, 107 – в крупных и особо крупных размерах. При этом чаще попадаются на сбыте наркотиков (64,9 %), значительно реже – на незаконном изготовлении и приобретении (32,6 %).