Более 16 тысяч граждан Украины приезжали в Белгород в 2019 году

Posted 13 февраля 2020, 12:38
Published 13 февраля 2020, 12:38
Modified 20 августа 2024, 01:14
Updated 20 августа 2024, 01:14
Об этом известно из статистического доклада УМВД. Большинство граждан – 11 742 – прибыли в Белгород с частной целью, 9488 приехали ради учёбы, 7235 – в поисках работы.
Чаще всего в Белгороде регистрировали граждан Украины – 16 322 человека, Узбекистана – 1784 и Белоруссии – 1336.
За год полицейские выявили 1389 нарушений административного законодательства. По итогам разбирательств 51 иностранец выдворен из страны.
В 2019-м мигранты совершили 65 преступлений в Белгороде, что меньше аналогичного показателя 2018-го на 8,5 %. Установлено 15 краж и 20 фактов незаконного оборота наркотиков.
Что касается последнего вида преступлений, всего в Белгороде за 2019 год выявили 276 фактов незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. 206 относятся к тяжким и особо тяжким, 107 – в крупных и особо крупных размерах. При этом чаще попадаются на сбыте наркотиков (64,9 %), значительно реже – на незаконном изготовлении и приобретении (32,6 %).
Раскрыто 158 «наркотических» преступлений, установлено 143 лица, к ним причастных.