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Posted 12 февраля 2020, 04:01

Published 12 февраля 2020, 04:01

Modified 20 августа 2024, 01:51

Updated 20 августа 2024, 01:51

Жители дома в Белгороде получили перерасчёт от управляющей компании

Жители дома в Белгороде получили перерасчёт от управляющей компании

12 февраля 2020, 04:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Нарушения в платёжках выявило управление Госжилнадзора по области.

Проверка прошла ещё в сентябре прошлого года. Выяснилось, что ООО «УК “Благострой-С”» неправильно начислило размер платы за содержание и ремонт жилья в многоквартирном доме № 7 по бульвару Юности в Белгороде.

Как сообщили в управлении, УК произвела перерасчёт всем собственникам помещений за период с июля по ноябрь 2019 года. Изменения жители дома могут увидеть в квитанциях за декабрь.

Ранее в жилнадзоре рассказали о жалобах местных жителей и формуле расчёта максимального коэффициента, на который могут повысить стоимость услуг, а также в каких случаях это незаконно. К слову, злостных нарушителей в плане завышения тарифов в областном центре нет: из общего числа претензий к этой категории относятся только 9 %, а подтверждаются после проверки лишь 3–4 % жалоб.

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