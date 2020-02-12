Жители дома в Белгороде получили перерасчёт от управляющей компании

Ранее в жилнадзоре рассказали о жалобах местных жителей и формуле расчёта максимального коэффициента, на который могут повысить стоимость услуг, а также в каких случаях это незаконно. К слову, злостных нарушителей в плане завышения тарифов в областном центре нет: из общего числа претензий к этой категории относятся только 9 %, а подтверждаются после проверки лишь 3–4 % жалоб.