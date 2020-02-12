Житель Старого Оскола избил знакомого до смерти обухом топора

Posted 12 февраля 2020, 13:47
Published 12 февраля 2020, 13:47
Modified 20 августа 2024, 00:54
Updated 20 августа 2024, 00:54
4 февраля 39-летний обвиняемый разговаривал по телефону с родственником сожительницы. Мужчины поссорились и решили продолжить выяснение отношений при личной встрече, при этом первый захватил на разборки топор.
В микрорайоне Восточном словесная перепалка перешла в активные действия. Оскольчанин дважды ударил обухом топора оппонента по голове и по рукам, а после скрылся. Пострадавшего 45 лет госпитализировали, но через пять дней он скончался от травм.
Жителю Старого Оскола предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти, по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Собираются доказательства, обвиняемого могут взять под стражу – возбуждено соответствующее ходатайство, сообщили в региональном Следственном комитете.