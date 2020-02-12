Ветхие сети заменят в трёх сёлах Белгородской области по программе «Сельская вода»

Posted 12 февраля 2020, 11:39
Published 12 февраля 2020, 11:39
Modified 1 декабря 2024, 08:33
Updated 1 декабря 2024, 08:33
По словам губернатора, властям необходимо разобраться с состоянием водоснабжения и водоотведения в сельских населённых пунктах. Пока пилотный проект рассчитан на три села, где одна из главных проблем – ветхие сети.
Сама программа предусматривает массовую замену металлических и асбестовых водопроводных труб. Губернатор заметил, что проект будет долгим и дорогостоящим, однако к нему «надо приступать», так как половина труб водоснабжения в регионе – металлические.
В комментарии ИА «Бел.Ру» представитель департамента ЖКХ пояснил, что в настоящий момент для включения в пилотную тройку проекта «Сельская вода» рассматривается несколько посёлков в разных районах области.
Оценивается как состояние изношенности локальных водопроводных коммуникаций, так и готовность муниципалитетов к быстрому развёртыванию соответствующих ремонтных и строительных работ.
После детальной проработки с районами выбранные населённые пункты представят на ближайшем заседании правительства Белгородской области.
Проект «Сельская вода» станет одним из ведущих региональных проектов на ближайшие два года.