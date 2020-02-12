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Posted 12 февраля 2020, 06:31

Published 12 февраля 2020, 06:31

Modified 20 августа 2024, 00:54

Updated 20 августа 2024, 00:54

Приют для бездомных животных откроют в Белгородской области летом

Приют для бездомных животных откроют в Белгородской области летом

12 февраля 2020, 06:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Бездомные животные
Присоединиться к его строительству могут все жители региона.

С предложением открыть современный приют для бездомных животных в конце минувшего года выступил губернатор Евгений Савченко, напомнили в правительстве области. Объект построят в посёлке Берёзово Белгородского района, а его открытие планируется уже 1 июля.

К реализации проекта привлекли общественников и волонтёров, инициативу обсуждали на нескольких встречах. Управление питомником возложено на АНО «Центр содержания и защиты животных “Добрый дом”».

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