Приют для бездомных животных откроют в Белгородской области летом

Posted 12 февраля 2020, 06:31
Published 12 февраля 2020, 06:31
Modified 20 августа 2024, 00:54
Updated 20 августа 2024, 00:54
С предложением открыть современный приют для бездомных животных в конце минувшего года выступил губернатор Евгений Савченко, напомнили в правительстве области. Объект построят в посёлке Берёзово Белгородского района, а его открытие планируется уже 1 июля.
К реализации проекта привлекли общественников и волонтёров, инициативу обсуждали на нескольких встречах. Управление питомником возложено на АНО «Центр содержания и защиты животных “Добрый дом”».