Экс-начальник УФСИН скончался после попытки суицида в зале суда Москвы

Posted 12 февраля 2020, 14:47
Published 12 февраля 2020, 14:47
Modified 1 декабря 2024, 08:55
Updated 1 декабря 2024, 08:55
ЧП произошло 12 февраля в зале Чертановского суда Москвы. После оглашения приговора бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой прямо в зале суда, сообщают «РИА Новости».
По данным издания, экс-чиновника признали виновным в вымогательстве и приговорили к трём годам колонии строгого режима, хотя статья, по которой его судили, предполагает наказание от 7 до 15 лет тюрьмы. Ранее он находился под подпиской о невыезде, и в день оглашения приговора, 12 февраля, его должны были взять под стражу в зале суда.
На месте происшествия работают следователи и полиция. Они выясняют, как подсудимый мог пронести в суд оружие. Проверяются все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным РБК, Виктора Свиридова обвинили в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова. Сообщается также, что он страдал неизлечимой формой онкологии.
Напомним, в августе 2019 года двое сотрудников УФСИН России по Белгородской области погибли в ДТП вместе с заключённым, которого везли из Москвы. Автомобиль сотрудников управления попал в ДТП в Тульской области, здесь столкнулись четыре автомобиля. В больницу попали ещё четыре человека из других авто.
Дело рассматривается в Ленинском районном суде Тулы, фигурантом стал водитель Mazda CX-5. По версии следствия, именно он проехал на красный свет на перекрёстке и врезался в машину ФСИН. Сейчас водитель находится в СИЗО, ему грозит до семи лет лишения свободы.