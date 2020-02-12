Экс-начальник УФСИН скончался после попытки суицида в зале суда Москвы

По данным издания, экс-чиновника признали виновным в вымогательстве и приговорили к трём годам колонии строгого режима, хотя статья, по которой его судили, предполагает наказание от 7 до 15 лет тюрьмы. Ранее он находился под подпиской о невыезде, и в день оглашения приговора, 12 февраля, его должны были взять под стражу в зале суда.