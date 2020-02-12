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Posted 12 февраля 2020, 14:47

Published 12 февраля 2020, 14:47

Modified 1 декабря 2024, 08:55

Updated 1 декабря 2024, 08:55

Экс-начальник УФСИН скончался после попытки суицида в зале суда Москвы

Экс-начальник УФСИН скончался после попытки суицида в зале суда Москвы

12 февраля 2020, 14:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Мужчину судили за вымогательство в особо крупном размере.

ЧП произошло 12 февраля в зале Чертановского суда Москвы. После оглашения приговора бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой прямо в зале суда, сообщают «РИА Новости».

По данным издания, экс-чиновника признали виновным в вымогательстве и приговорили к трём годам колонии строгого режима, хотя статья, по которой его судили, предполагает наказание от 7 до 15 лет тюрьмы. Ранее он находился под подпиской о невыезде, и в день оглашения приговора, 12 февраля, его должны были взять под стражу в зале суда.

На месте происшествия работают следователи и полиция. Они выясняют, как подсудимый мог пронести в суд оружие. Проверяются все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным РБК, Виктора Свиридова обвинили в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова. Сообщается также, что он страдал неизлечимой формой онкологии.

Напомним, в августе 2019 года двое сотрудников УФСИН России по Белгородской области погибли в ДТП вместе с заключённым, которого везли из Москвы. Автомобиль сотрудников управления попал в ДТП в Тульской области, здесь столкнулись четыре автомобиля. В больницу попали ещё четыре человека из других авто.

Дело рассматривается в Ленинском районном суде Тулы, фигурантом стал водитель Mazda CX-5. По версии следствия, именно он проехал на красный свет на перекрёстке и врезался в машину ФСИН. Сейчас водитель находится в СИЗО, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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#Новости#Происшествия#Суицид#УФСИН#Вымогательство
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