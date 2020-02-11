Воспитанники детдома в Белгородской области привлекли внимание прокуроров

Posted 11 февраля 2020, 13:58
Published 11 февраля 2020, 13:58
Modified 1 декабря 2024, 08:11
Updated 1 декабря 2024, 08:11
Прокуратура Белгородского района установила, что воспитанники детдома всё чаще становятся главными героями различных происшествий. Так, некоторые из них неоднократно повреждали фасад школы, употребляли алкоголь, наносили телесные повреждения и совершали другие правонарушения.
Помимо этого, зимой несовершеннолетние воспитанники регулярно уходили из учреждения. Как заметили в областном надзорном ведомстве, перечисленные факты свидетельствуют об упущениях в работе сотрудников «Разуменского дома детства» и недостаточных мерах профилактики.
По итогам проверки директору учреждения внесено представление. Его рассмотрение прокуратура взяла на контроль.
Из Разуменского дома детства в конце декабря сбегал 16-летний воспитанник. Стены учреждения он покинул после конфликта с педагогом 19 декабря, однако о пропаже подростка руководство объявило лишь неделю спустя. Это был не первый побег молодого человека, по факту происшествия рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела.