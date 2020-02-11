Воспитанники детдома в Белгородской области привлекли внимание прокуроров

Из Разуменского дома детства в конце декабря сбегал 16-летний воспитанник. Стены учреждения он покинул после конфликта с педагогом 19 декабря, однако о пропаже подростка руководство объявило лишь неделю спустя. Это был не первый побег молодого человека, по факту происшествия рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела.