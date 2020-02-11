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Posted 11 февраля 2020, 13:58

Published 11 февраля 2020, 13:58

Modified 1 декабря 2024, 08:11

Updated 1 декабря 2024, 08:11

Воспитанники детдома в Белгородской области привлекли внимание прокуроров

Воспитанники детдома в Белгородской области привлекли внимание прокуроров

11 февраля 2020, 13:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Прокуратура
Проблемы вскрылись во время проверки ЧУ «Разуменский дом детства».

Прокуратура Белгородского района установила, что воспитанники детдома всё чаще становятся главными героями различных происшествий. Так, некоторые из них неоднократно повреждали фасад школы, употребляли алкоголь, наносили телесные повреждения и совершали другие правонарушения.

Помимо этого, зимой несовершеннолетние воспитанники регулярно уходили из учреждения. Как заметили в областном надзорном ведомстве, перечисленные факты свидетельствуют об упущениях в работе сотрудников «Разуменского дома детства» и недостаточных мерах профилактики.

По итогам проверки директору учреждения внесено представление. Его рассмотрение прокуратура взяла на контроль.

Из Разуменского дома детства в конце декабря сбегал 16-летний воспитанник. Стены учреждения он покинул после конфликта с педагогом 19 декабря, однако о пропаже подростка руководство объявило лишь неделю спустя. Это был не первый побег молодого человека, по факту происшествия рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Новости#Общество#Белгородская область#Прокуратура
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