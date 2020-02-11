В России может появиться дополнительный выходной в 2020 году

Ранее датой голосования за поправки в Конституцию называли 12 апреля. Однако в 2020 году оно выпадает на Вербное воскресенье, и многие могут провести этот день в церкви. Второй вариант – 26 апреля. Однако и он не подошёл – из-за начала дачного сезона.