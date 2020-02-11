В России может появиться дополнительный выходной в 2020 году

Posted 11 февраля 2020, 16:05
Published 11 февраля 2020, 16:05
Modified 20 августа 2024, 00:54
Updated 20 августа 2024, 00:54
Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в Кремле. Голосование по поправкам в главный закон страны планируют провести в среду, 22 апреля. Этот день власти могут сделать выходным, чтобы привлечь как можно большее количество граждан.
При этом рассматривается возможность разрешить голосование непосредственно на предприятиях непрерывного цикла, на которых ввести выходной нельзя.
Ранее датой голосования за поправки в Конституцию называли 12 апреля. Однако в 2020 году оно выпадает на Вербное воскресенье, и многие могут провести этот день в церкви. Второй вариант – 26 апреля. Однако и он не подошёл – из-за начала дачного сезона.
Поправки в Конституцию президент России Владимир Путин предложил внести в ходе послания Федеральному собранию 15 января.