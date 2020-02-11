Улицу Чичерина перекроют из-за строительства развязки в Белгороде

Работы на участке начались в 2019 году. По проекту верхняя часть будет в виде трёхпролётного путепровода, дорога четырёхполосная и на первом, и на втором уровне. Протяжённость будущей развязки – почти два километра. Строительством занимается компания «Мостдорстрой», на работы уйдёт 772 млн рублей.