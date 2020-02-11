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Posted 11 февраля 2020, 08:43

Published 11 февраля 2020, 08:43

Modified 20 августа 2024, 01:14

Updated 20 августа 2024, 01:14

Улицу Чичерина перекроют из-за строительства развязки в Белгороде

Улицу Чичерина перекроют из-за строительства развязки в Белгороде

11 февраля 2020, 08:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Строительство
Ограничения ожидают автомобилистов уже с 15 февраля.

Перекрытым будет участок дороги по улице Чичерина от улицы Сумской до поворота на территорию оптово-розничной базы, строение № 1 «А». Ограничения введут с полуночи 15 февраля, продлятся они до девяти часов вечера 1 сентября 2020 года.

Объехать закрытую дорогу можно по маршрутам: ул. Сумская – пр. Славы – пр. Б. Хмельницкого – ул. Мичурина, ул. Мичурина – пр. Б. Хмельницкого – ул. Преображенская – ул. Сумская.

В городской администрации напоминают, что ограничения ввели из-за строительства двухуровневой развязки на пересечении улиц Сумская – Механизаторов – Чичерина.

Работы на участке начались в 2019 году. По проекту верхняя часть будет в виде трёхпролётного путепровода, дорога четырёхполосная и на первом, и на втором уровне. Протяжённость будущей развязки – почти два километра. Строительством занимается компания «Мостдорстрой», на работы уйдёт 772 млн рублей.

Это не единственное ограничение из-за строительства развязки – с 13 января до июля перекрыта улица Механизаторов.

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