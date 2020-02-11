ЕР предлагает продлить и индексировать каждый год программу материнского капитала

Глава региональной приёмной партии «Единая Россия» Елена Батанова рассказала о проблемах молодёжи, которая часто отказывается или оттягивает момент создания семьи по ряду причин, в том числе финансовых. В связи с этим региональные власти выплачивают белгородским семьям пособие за третьего ребёнка. За прошлый год 972 семьи получили такие выплаты в совокупном объёме в 53 млн рублей. В нынешнем году этот показатель вырастет до 57 050 рублей. Кроме того, каждый месяц производятся выплаты за первого и второго ребёнка, если доходы родителей достигают не более чем 2-кратного размера прожиточного минимума. Ещё одной возможностью поддержки семей является соцконтракт на 70 тысяч рублей, который рассчитан на малоимущие и оказавшиеся в тяжёлой финансовой ситуации семьи.