ЕР предлагает продлить и индексировать каждый год программу материнского капитала

Posted 11 февраля 2020, 12:13
Published 11 февраля 2020, 12:13
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Депутаты предлагают законодательное закрепление регулярной индексации выплат и их продление до конца 2026 года, сообщает портал er.ru.
С нынешнего года российские семьи будут получать поддержку и за первого ребёнка (466 617 рублей). Рождение второго ребёнка принесёт семьям дополнительные 616 617 рублей.
Изменения коснулись и сроков принятия решения по вопросу таких выплат. Вместо прежнего месяца сейчас на это будет уходить до 15 дней.
По словам секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, партия будет стремиться повлиять на ситуацию на местах, чтобы реализация президентских инициатив и развитие системы маткапитала происходили с минимальными задержками и бюрократизацией.
Некоторое время назад Турчак, глава правительства Михаил Мишустин и Сергей Неверов провели встречу, посвящённую сотрудничеству в рамках разработки законопроекта.
Показательным регионом в вопросе реализации эффективной демографической политики можно назвать Белгородскую область. Регион не только подготовлен к осуществлению поручений Путина в этой сфере и ожидает федерального финансирования, но и сохраняет собственные областные выплаты.
Глава региональной приёмной партии «Единая Россия» Елена Батанова рассказала о проблемах молодёжи, которая часто отказывается или оттягивает момент создания семьи по ряду причин, в том числе финансовых. В связи с этим региональные власти выплачивают белгородским семьям пособие за третьего ребёнка. За прошлый год 972 семьи получили такие выплаты в совокупном объёме в 53 млн рублей. В нынешнем году этот показатель вырастет до 57 050 рублей. Кроме того, каждый месяц производятся выплаты за первого и второго ребёнка, если доходы родителей достигают не более чем 2-кратного размера прожиточного минимума. Ещё одной возможностью поддержки семей является соцконтракт на 70 тысяч рублей, который рассчитан на малоимущие и оказавшиеся в тяжёлой финансовой ситуации семьи.