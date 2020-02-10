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Posted 10 февраля 2020, 09:19

Published 10 февраля 2020, 09:19

Modified 1 декабря 2024, 08:21

Updated 1 декабря 2024, 08:21

Жители Белгородской области не получат перерасчёт за вывоз мусора

Жители Белгородской области не получат перерасчёт за вывоз мусора

10 февраля 2020, 09:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мусор
Зато теперь единый тариф на услугу значительно меньше.

В департаменте ЖКХ региона сообщили о снижении стоимости вывоза твёрдых коммунальных отходов на 4,4 %, или 23,06 рубля за кубометр. Для жителей многоэтажек тариф составит 93,57 рубля на человека в месяц при норме накопления отходов 2,2 м³ на человека в год, в частном секторе – 102,08 рубля при норме накопления 2,4 м³.

Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО равен 510,38 рубля/м³ с учётом НДС. При этом перерасчёт в 2020 году по тарифу 533,44 рубля/м³ получить нельзя, поскольку новый показатель скорректирован в связи с предписанием ФАС. Напомним, служба признала размер завышенным и потребовала его поменять.

Оплатить услугу белгородцы могут без комиссии через сайт Центра экологической безопасности (ЦЭБ) или в пунктах приёма платежей. К представителям ЦЭБ в Белгороде или любом муниципалитете жители региона могут обратиться и в случае, если начисление за вывоз мусора происходит до сдачи жилого помещения в эксплуатацию. Второй вариант – отправить написанное от руки заявление с копиями свидетельства о собственности и единым платёжным документом по почте.

К представителям Центра следует обращаться и в случае выставления счёта, когда услуга не была оказана из-за отсутствия дороги с твёрдым покрытием. ЦЭБ должен проверить организацию сбора и транспортировки мусора с этой территории, а также остановить начисление платежей до исправления ситуации со стороны местных властей.

Если собственник не проживает в помещении, то оплата рассчитывается с учётом количества собственников. При этом размер платёжки зависит от количества постоянных и временных проживающих потребителей в помещении.

В Центре напомнили, что за несвоевременную оплату услуги будет взиматься пеня в соответствии со статьёй 155 Жилищного кодекса РФ.

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