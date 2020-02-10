Жители Белгородской области не получат перерасчёт за вывоз мусора

Оплатить услугу белгородцы могут без комиссии через сайт Центра экологической безопасности (ЦЭБ) или в пунктах приёма платежей. К представителям ЦЭБ в Белгороде или любом муниципалитете жители региона могут обратиться и в случае, если начисление за вывоз мусора происходит до сдачи жилого помещения в эксплуатацию. Второй вариант – отправить написанное от руки заявление с копиями свидетельства о собственности и единым платёжным документом по почте.