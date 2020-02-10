За расплату фальшивой купюрой белгородца наказали годом тюрьмы

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся, но это не помогло ему избежать наказания. Мужчину признали виновным в сбыте поддельных денег по ч. 1 ст. 186 УК РФ. Его приговорили к одному году лишения свободы. Отбывать наказание белгородец будет в исправительной колонии общего режима.