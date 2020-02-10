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Posted 10 февраля 2020, 12:29

Published 10 февраля 2020, 12:29

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

За расплату фальшивой купюрой белгородца наказали годом тюрьмы

За расплату фальшивой купюрой белгородца наказали годом тюрьмы

10 февраля 2020, 12:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Фальшивую банкноту номиналом 5 тысяч рублей житель Белгородской области приобрёл за 3,5 тысячи в интернете.

В ноябре прошлого года житель Шебекинского горокруга нашёл в Сети объявление о продаже поддельных купюр. В тот же день мужчина купил фальшивую банкноту номиналом 5 тыс. рублей. Приобрёл он её за 3,5 тыс. рублей.

Спустя несколько дней он расплатился фальшивкой за продукты в одном из магазинов. Однако обман вскрылся, и белгородца задержали.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся, но это не помогло ему избежать наказания. Мужчину признали виновным в сбыте поддельных денег по ч. 1 ст. 186 УК РФ. Его приговорили к одному году лишения свободы. Отбывать наказание белгородец будет в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, отметили в пресс-службе Шебекинского районного суда.

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