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Posted 10 февраля 2020, 09:07

Published 10 февраля 2020, 09:07

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

В Белгороде уволенный сотрудник месяц бесплатно ездил на корпоративном такси

В Белгороде уволенный сотрудник месяц бесплатно ездил на корпоративном такси

10 февраля 2020, 09:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Его бывший работодатель восстановил справедливость через суд.

После увольнения белгородец почти месяц пользовался корпоративным такси – такую возможность своим действующим сотрудникам предоставляла компания. За это время мужчина наездил на 69 тыс. рублей, которые представители организации потребовали вернуть через суд.

На заседании истец предоставил соглашение о расторжении трудового договора и потребовал взыскать с ответчика 69 тыс. рублей неосновательного обогащения. Учитывая обстоятельства и отсутствие оснований у белгородца для получения услуг такси за счёт компании, суд удовлетворил иск.

Поездки признаны неосновательным обогащением, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Белгорода. С мужчины взыскали чуть больше 69 тыс. рублей в пользу бывшего работодателя.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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