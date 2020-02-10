В Белгороде уволенный сотрудник месяц бесплатно ездил на корпоративном такси

Posted 10 февраля 2020, 09:07
Published 10 февраля 2020, 09:07
Modified 20 августа 2024, 03:48
Updated 20 августа 2024, 03:48
После увольнения белгородец почти месяц пользовался корпоративным такси – такую возможность своим действующим сотрудникам предоставляла компания. За это время мужчина наездил на 69 тыс. рублей, которые представители организации потребовали вернуть через суд.
На заседании истец предоставил соглашение о расторжении трудового договора и потребовал взыскать с ответчика 69 тыс. рублей неосновательного обогащения. Учитывая обстоятельства и отсутствие оснований у белгородца для получения услуг такси за счёт компании, суд удовлетворил иск.
Поездки признаны неосновательным обогащением, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Белгорода. С мужчины взыскали чуть больше 69 тыс. рублей в пользу бывшего работодателя.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.