Мошенники выманивают у вкладчиков деньги под предлогом закрыть счёт

Posted 10 февраля 2020, 07:40
Published 10 февраля 2020, 07:40
Modified 20 августа 2024, 00:54
Updated 20 августа 2024, 00:54
Если до этого аферисты под видом сотрудников служб безопасности банков говорили о блокировке счёта из-за якобы подозрительной транзакции, то теперь они сообщают о заявлении на его закрытие.
По данным «Новых известий», главное в этой схеме – предложение «спасти» средства, переведя их на «безопасный» счёт.
О скрипте уже знают в Центробанке. Там пояснили, что мошенники просят клиента сообщить личные данные для «перевода» денег после того, как он заявляет об отсутствии заявлений на закрытие вкладов. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперты советуют не называть третьим лицам данные из СМС-сообщений, срок действия и CVV-код банковской карты.
К слову, ранее представители ОНФ вышли с предложением позволить россиянам отказаться от онлайн-оплаты товаров и услуг. Это, по мнению общественников, позволит снизить риски мошенничества и защитить граждан.