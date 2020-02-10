Мошенники выманивают у вкладчиков деньги под предлогом закрыть счёт

О скрипте уже знают в Центробанке. Там пояснили, что мошенники просят клиента сообщить личные данные для «перевода» денег после того, как он заявляет об отсутствии заявлений на закрытие вкладов. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперты советуют не называть третьим лицам данные из СМС-сообщений, срок действия и CVV-код банковской карты.