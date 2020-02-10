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Posted 10 февраля 2020, 15:30

Published 10 февраля 2020, 15:30

Modified 20 августа 2024, 01:51

Updated 20 августа 2024, 01:51

Часть проспекта Богдана Хмельницкого в Белгороде перекроют до осени

Часть проспекта Богдана Хмельницкого в Белгороде перекроют до осени

10 февраля 2020, 15:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ограничение движения
Соответствующее распоряжение подписал мэр города Юрий Галдун. Речь идёт о малом проспекте Б. Хмельницкого. Основную магистраль ограничения не затронут.

С полуночи 11 февраля до 8 октября 2020 года перекроют для движения транспортных средств часть проспекта Богдана Хмельницкого в районе дома № 119.

Ограничение связано с обращением ООО «Трансюжстрой-ПГС», в котором говорится о необходимости строительства многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями Управления Пенсионного фонда и подземной автостоянки.

Объехать перекрытый участок можно по улице Мичурина, переулку 1-му Заводскому и улице Генерала Лебедя.

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