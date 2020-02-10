Часть проспекта Богдана Хмельницкого в Белгороде перекроют до осени

Posted 10 февраля 2020, 15:30
Published 10 февраля 2020, 15:30
Modified 20 августа 2024, 01:51
Updated 20 августа 2024, 01:51
С полуночи 11 февраля до 8 октября 2020 года перекроют для движения транспортных средств часть проспекта Богдана Хмельницкого в районе дома № 119.
Ограничение связано с обращением ООО «Трансюжстрой-ПГС», в котором говорится о необходимости строительства многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями Управления Пенсионного фонда и подземной автостоянки.
Объехать перекрытый участок можно по улице Мичурина, переулку 1-му Заводскому и улице Генерала Лебедя.