Белгородская область не попала в топ регионов с самым доступным бензином

Ближайшие соседи – Воронежская и Курская области – расположились на 52-м и 54-м местах соответственно. В первом регионе на среднюю зарплату жители могут позволить себе 671 литр бензина, при этом цена на него за год уменьшилась на 0,1 %. В Курской области стоимость топлива увеличилась на 2 %. На среднюю зарплату жители региона могут приобрести 667 литров.