bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2020, 09:30

Published 10 февраля 2020, 09:30

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

Белгородская область не попала в топ регионов с самым доступным бензином

Белгородская область не попала в топ регионов с самым доступным бензином

10 февраля 2020, 09:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Рейтинг
За среднюю чистую зарплату белгородцы могут позволить себе 693 литра топлива в месяц.

Рейтинг по доступности бензина составило РИА «Новости». Субъекты ранжировали путём деления средней зарплаты за вычетом НДФЛ на региональную цену топлива АИ-92. В результате подсчётов стало известно, что среднее значение по России – 963 литра на одну зарплату.

Жители Белгородской области могут позволить себе бензина меньше – 693 литра, что обеспечило региону в списке 47-е место. Литр топлива АИ-92 по состоянию на середину января 2020 года стоил 42,64 рубля. За год стоимость изменилась на 2,9 %.

Ближайшие соседи – Воронежская и Курская области – расположились на 52-м и 54-м местах соответственно. В первом регионе на среднюю зарплату жители могут позволить себе 671 литр бензина, при этом цена на него за год уменьшилась на 0,1 %. В Курской области стоимость топлива увеличилась на 2 %. На среднюю зарплату жители региона могут приобрести 667 литров.

Наиболее доступен бензин в Ямало-Ненецком АО (2091 л/мес.), Москве (1886 л/мес.) и Ненецком АО (1640 л/мес.). Аутсайдерами рейтинга стали регионы Северного Кавказа: Кабардино-Балкария (554), Дагестан (531) и Карачаево-Черкесия (525).

Материалы по теме
Белгородская область попала в «зелёную зону» по качеству бензинаВ Белгородской области подорожал бензинРоссия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне бензина
#Новости#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Зарплата#Бензин#Топливо
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика