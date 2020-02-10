Белгородская область не попала в топ регионов с самым доступным бензином

Posted 10 февраля 2020, 09:30
Published 10 февраля 2020, 09:30
Modified 20 августа 2024, 03:48
Updated 20 августа 2024, 03:48
Рейтинг по доступности бензина составило РИА «Новости». Субъекты ранжировали путём деления средней зарплаты за вычетом НДФЛ на региональную цену топлива АИ-92. В результате подсчётов стало известно, что среднее значение по России – 963 литра на одну зарплату.
Жители Белгородской области могут позволить себе бензина меньше – 693 литра, что обеспечило региону в списке 47-е место. Литр топлива АИ-92 по состоянию на середину января 2020 года стоил 42,64 рубля. За год стоимость изменилась на 2,9 %.
Ближайшие соседи – Воронежская и Курская области – расположились на 52-м и 54-м местах соответственно. В первом регионе на среднюю зарплату жители могут позволить себе 671 литр бензина, при этом цена на него за год уменьшилась на 0,1 %. В Курской области стоимость топлива увеличилась на 2 %. На среднюю зарплату жители региона могут приобрести 667 литров.
Наиболее доступен бензин в Ямало-Ненецком АО (2091 л/мес.), Москве (1886 л/мес.) и Ненецком АО (1640 л/мес.). Аутсайдерами рейтинга стали регионы Северного Кавказа: Кабардино-Балкария (554), Дагестан (531) и Карачаево-Черкесия (525).