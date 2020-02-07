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Posted 7 февраля 2020, 09:09

Published 7 февраля 2020, 09:09

Modified 20 августа 2024, 00:54

Updated 20 августа 2024, 00:54

Белгородца посадили на полгода за избиение полицейского

Белгородца посадили на полгода за избиение полицейского

7 февраля 2020, 09:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
Правонарушение мужчина совершил в алкогольном опьянении.

В июне прошлого года полицейские задержали пьяного 31-летнего жителя Шебекинского городского округа на одной из улиц посёлка Маслова Пристань. За нахождение в нетрезвом виде в общественном месте мужчине грозила административная ответственность.

Он решил избежать наказания оригинальным способом: находясь в отделе полиции, ударил сотрудника ППС по лицу. После этого молодой человек стал фигурантом уголовного дела.

За применение насилия в отношении представителя власти суд приговорил мужчину к лишению свободы. Ближайшие шесть месяцев он проведёт в колонии общего режима, уточнили в следственном управлении СКР по Белгородской области.

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