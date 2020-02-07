Белгородца посадили на полгода за избиение полицейского

Posted 7 февраля 2020, 09:09
Published 7 февраля 2020, 09:09
Modified 20 августа 2024, 00:54
Updated 20 августа 2024, 00:54
В июне прошлого года полицейские задержали пьяного 31-летнего жителя Шебекинского городского округа на одной из улиц посёлка Маслова Пристань. За нахождение в нетрезвом виде в общественном месте мужчине грозила административная ответственность.
Он решил избежать наказания оригинальным способом: находясь в отделе полиции, ударил сотрудника ППС по лицу. После этого молодой человек стал фигурантом уголовного дела.
За применение насилия в отношении представителя власти суд приговорил мужчину к лишению свободы. Ближайшие шесть месяцев он проведёт в колонии общего режима, уточнили в следственном управлении СКР по Белгородской области.