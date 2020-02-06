Заливающий соседей белгородец отказывался впускать сотрудников УК

Posted 6 февраля 2020, 10:54
Published 6 февраля 2020, 10:54
Modified 20 августа 2024, 01:50
Updated 20 августа 2024, 01:50
Иск представители УК подали в связи с тем, что собственник одной из квартир дома в Шебекино Белгородской области отказался впускать сотрудников организации. При этом жители нижней квартиры жаловались на течь по стене. Во время проверки верхних квартир проблем не нашли, необследованным осталось лишь помещение упрямого соседа.
Шебекинский районный суд по фотографиям установил, что в квартирах ниже на потолке и стенах есть подтёки воды, повреждены штукатурка и побелка. Факт отказа ответчиков впустить в квартиру сотрудников УК истец подтвердил соответствующими актами.
Поскольку ответчик эти обстоятельства не оспорил, суд признал право управляющей компании на осмотр жилого помещения для устранения протечки. Заявление, как сообщили в пресс-службе суда, удовлетворено в полном объёме, а решение обращено к немедленному исполнению.