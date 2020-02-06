Заливающий соседей белгородец отказывался впускать сотрудников УК

Иск представители УК подали в связи с тем, что собственник одной из квартир дома в Шебекино Белгородской области отказался впускать сотрудников организации. При этом жители нижней квартиры жаловались на течь по стене. Во время проверки верхних квартир проблем не нашли, необследованным осталось лишь помещение упрямого соседа.