bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля 2020, 10:54

Published 6 февраля 2020, 10:54

Modified 20 августа 2024, 01:50

Updated 20 августа 2024, 01:50

Заливающий соседей белгородец отказывался впускать сотрудников УК

Заливающий соседей белгородец отказывался впускать сотрудников УК

6 февраля 2020, 10:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Добиться допуска в квартиру управляющей компании удалось только через суд.

Иск представители УК подали в связи с тем, что собственник одной из квартир дома в Шебекино Белгородской области отказался впускать сотрудников организации. При этом жители нижней квартиры жаловались на течь по стене. Во время проверки верхних квартир проблем не нашли, необследованным осталось лишь помещение упрямого соседа.

Шебекинский районный суд по фотографиям установил, что в квартирах ниже на потолке и стенах есть подтёки воды, повреждены штукатурка и побелка. Факт отказа ответчиков впустить в квартиру сотрудников УК истец подтвердил соответствующими актами.

Поскольку ответчик эти обстоятельства не оспорил, суд признал право управляющей компании на осмотр жилого помещения для устранения протечки. Заявление, как сообщили в пресс-службе суда, удовлетворено в полном объёме, а решение обращено к немедленному исполнению.

Материалы по теме
В Белгородской области после благоустройства двора затопило гаражиБелгородцев затопило горячей водойВ жилом комплексе «Новая жизнь» в Шебекино затопило новые квартиры
#Новости#Общество#Шебекино#Суд#Потоп#УК#Соседи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика