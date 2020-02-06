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Posted 6 февраля 2020, 07:00

Published 6 февраля 2020, 07:00

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

В Белгородской области игра в карты закончилась смертью мужчины

В Белгородской области игра в карты закончилась смертью мужчины

6 февраля 2020, 07:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Голосование по Конституции
По этому факту проводится проверка.

В ночь на 1 февраля двое мужчин употребляли алкогольные напитки в комнате общежития города Бирюча. По предварительной версии, во время игры в карты 38-летний гость ударил себя ножом в ногу, после чего хозяин вышел к соседке вызвать скорую помощь.

Когда он вернулся в комнату, пострадавший был мёртв. В региональном следственном управлении СКР уточнили, что причиной смерти белгородца стала массивная кровопотеря.

Инициирована доследственная проверка, в ходе которой сотрудники Алексеевского межрайонного следственного отдела должны установить все обстоятельства инцидента. По её итогам примут процессуальное решение.

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