В Белгородской области игра в карты закончилась смертью мужчины

В ночь на 1 февраля двое мужчин употребляли алкогольные напитки в комнате общежития города Бирюча. По предварительной версии, во время игры в карты 38-летний гость ударил себя ножом в ногу, после чего хозяин вышел к соседке вызвать скорую помощь.