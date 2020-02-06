В Белгородской области игра в карты закончилась смертью мужчины

Posted 6 февраля 2020, 07:00
Published 6 февраля 2020, 07:00
Modified 20 августа 2024, 03:48
Updated 20 августа 2024, 03:48
В ночь на 1 февраля двое мужчин употребляли алкогольные напитки в комнате общежития города Бирюча. По предварительной версии, во время игры в карты 38-летний гость ударил себя ножом в ногу, после чего хозяин вышел к соседке вызвать скорую помощь.
Когда он вернулся в комнату, пострадавший был мёртв. В региональном следственном управлении СКР уточнили, что причиной смерти белгородца стала массивная кровопотеря.
Инициирована доследственная проверка, в ходе которой сотрудники Алексеевского межрайонного следственного отдела должны установить все обстоятельства инцидента. По её итогам примут процессуальное решение.