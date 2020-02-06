Ревнивый белгородец оставил бывшую супругу умирать с ножом в шее

Трагедия произошла в сентябре 2019 года: поздно ночью обвиняемый приехал к дому бывшей супруги для разговора, но между ними разгорелся конфликт. Причиной стали возможные отношения женщины с другими мужчинами, её отсутствие дома по ночам и необходимость правильного воспитания детей.