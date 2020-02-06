Ревнивый белгородец оставил бывшую супругу умирать с ножом в шее

Posted 6 февраля 2020, 06:37
Published 6 февраля 2020, 06:37
Modified 20 августа 2024, 03:48
Updated 20 августа 2024, 03:48
Трагедия произошла в сентябре 2019 года: поздно ночью обвиняемый приехал к дому бывшей супруги для разговора, но между ними разгорелся конфликт. Причиной стали возможные отношения женщины с другими мужчинами, её отсутствие дома по ночам и необходимость правильного воспитания детей.
В порыве ревности мужчина нанёс бывшей жене не менее 13 ударов ножом, после чего сбежал, оставив лежащую на земле женщину с ножом в шее. От полученных травм она скончалась в больнице Белгорода.
По данным городской прокуратуры, суд признал местного жителя виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде девяти лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.