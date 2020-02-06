Поезд Белгород – Санкт-Петербург получит дополнительную остановку в Москве

Прокладка путей между станциями Москва-Каланчёвская и Курским вокзалом начнётся в текущем году, а для удобства строителей часть поездов отправят через МЦК. Как уточнил «РГ» замглавы НОЦ «ЦВТС» РУТ (МИИТ) Александр Чекмарёв, это коснётся маршрута Белгород – Санкт-Петербург и ещё около 15 транзитных составов, идущих с юга. При этом для начала необходимо построить платформу «Локомотив».