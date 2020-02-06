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Posted 6 февраля 2020, 07:10

Published 6 февраля 2020, 07:10

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

Поезд Белгород – Санкт-Петербург получит дополнительную остановку в Москве

Поезд Белгород – Санкт-Петербург получит дополнительную остановку в Москве

6 февраля 2020, 07:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Остановка
Это позволит разгрузить Курский вокзал и сделает пересадку проще.

Дополнительную остановку могут открыть на станции МЦК «Локомотив», которая находится на востоке столицы. Это даст пассажирам дальних поездов новые варианты для перемещения по городу: метро, МЦК, автобусы и такси. Другим плюсом инициативы будет снижение нагрузки на Курский вокзал.

Прокладка путей между станциями Москва-Каланчёвская и Курским вокзалом начнётся в текущем году, а для удобства строителей часть поездов отправят через МЦК. Как уточнил «РГ» замглавы НОЦ «ЦВТС» РУТ (МИИТ) Александр Чекмарёв, это коснётся маршрута Белгород – Санкт-Петербург и ещё около 15 транзитных составов, идущих с юга. При этом для начала необходимо построить платформу «Локомотив».

В МЖД конкретных сроков не называют, но соглашаются, что новая станция будет востребована. Приём транзитных поездов не должен отразиться на работе столичного транспорта, считают в МЖД, отмечая, что «Ласточки» и составы дальнего следования пойдут по разным путям.

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