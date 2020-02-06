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Posted 6 февраля 2020, 14:57

Published 6 февраля 2020, 14:57

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

Мороз задержится в Белгородской области

Мороз задержится в Белгородской области

6 февраля 2020, 14:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Погода
Рабочая неделя в регионе закончится небольшим снегом и минусовой температурой.

В пятницу, 7 февраля, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью и днём местами пройдёт небольшой снег. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 9−14 м/с.

Ночью температура воздуха в регионе составит от восьми до 13 градусов мороза. Днём синоптики обещают от трёх до восьми градусов со знаком минус.

В Белгороде ночью ожидается от восьми до десяти градусов мороза, днём на термометре будет от пяти до семи градусов ниже нуля.

Судя по карте метеорологической обстановки от МЧС, в районах Белгородской области температура воздуха будет примерно одинаковой.

Напомним, что зимние морозы должны продержаться в регионе до конца недели. Самой холодной будет ночь с субботы на воскресенье – температура может опуститься до 15 градусов ниже нуля.

Самым снежным днём была среда, 5 февраля. Радостные белгородцы поспешили запечатлеть снег на снимках и активно делились ими в соцсетях.

Белгородцы делятся фотографиями снежного города
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Однако снега в Белгороде хватило только для фотографий: запланированную на выходные гонку «Лыжня России» пришлось отменить.

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