Мороз задержится в Белгородской области

Posted 6 февраля 2020, 14:57
Published 6 февраля 2020, 14:57
Modified 20 августа 2024, 03:48
Updated 20 августа 2024, 03:48
В пятницу, 7 февраля, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью и днём местами пройдёт небольшой снег. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 9−14 м/с.
Ночью температура воздуха в регионе составит от восьми до 13 градусов мороза. Днём синоптики обещают от трёх до восьми градусов со знаком минус.
В Белгороде ночью ожидается от восьми до десяти градусов мороза, днём на термометре будет от пяти до семи градусов ниже нуля.
Судя по карте метеорологической обстановки от МЧС, в районах Белгородской области температура воздуха будет примерно одинаковой.
Напомним, что зимние морозы должны продержаться в регионе до конца недели. Самой холодной будет ночь с субботы на воскресенье – температура может опуститься до 15 градусов ниже нуля.
Самым снежным днём была среда, 5 февраля. Радостные белгородцы поспешили запечатлеть снег на снимках и активно делились ими в соцсетях.
Однако снега в Белгороде хватило только для фотографий: запланированную на выходные гонку «Лыжня России» пришлось отменить.