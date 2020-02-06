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Posted 6 февраля 2020, 13:21

Published 6 февраля 2020, 13:21

Modified 20 августа 2024, 01:50

Updated 20 августа 2024, 01:50

Белгородский суд приговорил закладчика из Керчи к десяти годам тюрьмы

Белгородский суд приговорил закладчика из Керчи к десяти годам тюрьмы

6 февраля 2020, 13:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Молодого человека признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

22-летний юноша приехал в Белгород из Керчи в январе 2019 года. Работу в городе он искал через социальную сеть, там же получил предложение заняться закладкой наркотиков.

Подсудимый согласился. С января по май он получал оптовые партии запрещённых веществ через тайники, хранил их у себя, а после – расфасовывал и распространял через «закладки».

Свердловский районный суд Белгорода признал молодого человека виновным в покушении на сбыт наркотиков с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Его приговорили к десяти годам лишения свободы. Наказание осуждённый будет отбывать в колонии строгого режима.

Подана апелляционная жалоба. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Белгорода.

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