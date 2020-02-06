Белгородский суд приговорил закладчика из Керчи к десяти годам тюрьмы

Posted 6 февраля 2020, 13:21
Published 6 февраля 2020, 13:21
Modified 20 августа 2024, 01:50
Updated 20 августа 2024, 01:50
22-летний юноша приехал в Белгород из Керчи в январе 2019 года. Работу в городе он искал через социальную сеть, там же получил предложение заняться закладкой наркотиков.
Подсудимый согласился. С января по май он получал оптовые партии запрещённых веществ через тайники, хранил их у себя, а после – расфасовывал и распространял через «закладки».
Свердловский районный суд Белгорода признал молодого человека виновным в покушении на сбыт наркотиков с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Его приговорили к десяти годам лишения свободы. Наказание осуждённый будет отбывать в колонии строгого режима.
Подана апелляционная жалоба. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Белгорода.