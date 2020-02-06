Бдительная соседка помешала белгородцам вынести из квартиры тело убитого мужчины

Posted 6 февраля 2020, 11:52
Published 6 февраля 2020, 11:52
Modified 20 августа 2024, 00:54
Updated 20 августа 2024, 00:54
Происшествие случилось 31 января 2020 года в квартире на ул. Никольской в Алексеевке Белгородской области. Хозяйка, её сын и знакомый в этот день вместе распивали алкоголь. После застолья женщина ушла спать, мужчины в это время ссорились на кухне.
23-летнему сыну хозяйки квартиры не понравилось, что гость грубо выражался в адрес женщины. Молодой человек в ходе ссоры сломал 49-летнему мужчине шейные позвонки, от чего последний на месте скончался.
Утром следующего дня мать и сын попытались вынести тело из квартиры, но их на лестничной клетке заметила соседка. Женщина вызвала полицию.
Возбуждено уголовное дело за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Молодому человеку предъявили обвинение, пока он остаётся под домашним арестом. Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.