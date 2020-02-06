Бдительная соседка помешала белгородцам вынести из квартиры тело убитого мужчины

Происшествие случилось 31 января 2020 года в квартире на ул. Никольской в Алексеевке Белгородской области. Хозяйка, её сын и знакомый в этот день вместе распивали алкоголь. После застолья женщина ушла спать, мужчины в это время ссорились на кухне.