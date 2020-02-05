В Белгородской области ищут инвесторов для строительства ФОКов и парка аттракционов

В прошлом году в области реализовали восемь проектов на общую сумму 2 млрд рублей. В их числе оказался бассейн «Ворскла» в Борисовском районе, культурно-исторический кластер «Белгородская черта» в Корочанском районе и объект по организации сортировки и утилизации ТБО в Губкинском округе.