В Белгородской области ищут инвесторов для строительства ФОКов и парка аттракционов

Posted 5 февраля 2020, 11:10
Published 5 февраля 2020, 11:10
Modified 20 августа 2024, 01:14
Updated 20 августа 2024, 01:14
Из всего списка проектов с механизмами государственно-частного и муниципально-частного партнёрства к реализации планируется 14 объектов на сумму свыше 4 млрд рублей. На этапе выполнения сейчас 64 проекта стоимостью 37,5 млрд рублей. Основной формой реализации, как уточнили в региональном правительстве, выбран договор аренды с инвестиционными обязательствами.
Так, власти ищут инвесторов для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Старооскольском и Яковлевском городских округах, бассейна в Белгороде и детского спортивного оздоровительного лагеря в Грайворонском горокруге. В Губкинском округе благодаря усилиям местных властей и частных инвесторов могут построить ФОК и реконструировать два объекта культуры.
Администрация Волоконовского района находится в поиске партнёров для возведения объектов туристическо-рекреационного направления и предприятия общепита на базе объектов культурного наследия. Ивнянский район ждёт предложений по созданию Дома творчества для школьников, а Ракитянский – по строительству парка аттракционов.
Самые крупные по объёму инвестиций проекты выполняются в сфере промышленности и сельского хозяйства: в 2019 году подписаны три инвестконтракта, в реестр вошли пять соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Губкин».
В прошлом году в области реализовали восемь проектов на общую сумму 2 млрд рублей. В их числе оказался бассейн «Ворскла» в Борисовском районе, культурно-исторический кластер «Белгородская черта» в Корочанском районе и объект по организации сортировки и утилизации ТБО в Губкинском округе.