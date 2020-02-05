В Белгородской области аферисты представляются именами сотрудников МЧС

Posted 5 февраля 2020, 07:52
Published 5 февраля 2020, 07:52
Modified 20 августа 2024, 03:48
Updated 20 августа 2024, 03:48
Мошенники, представляясь действующими сотрудниками МЧС России, предупреждают собеседников о грядущей проверке по соблюдению пожарной безопасности. При этом они сразу говорят о готовности «не замечать» нарушения за вознаграждение, уточнили в региональном ГУ МЧС.
Там напомнили, что распоряжение о проведении плановой инспекции надзорные органы вручают не позднее чем за три рабочих дня до её начала, внеплановой – не менее чем за 24 часа. Документ подписывается руководителем органа или его заместителем.
Помимо этого, информацию о готовящихся проверках предприниматель может получить на официальном портале управления в разделе «Профилактическая работа и надзорная деятельность». Также можно обратиться в соответствующее подразделение по месту регистрации – контакты опубликованы на сайте в том же разделе.
Жителей Белгородской области призвали сообщать о подобных случаях в полицию и на телефон доверия главного управления 8(4722) 39-99-99.