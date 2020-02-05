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Posted 5 февраля 2020, 13:49

Published 5 февраля 2020, 13:49

Modified 1 декабря 2024, 08:54

Updated 1 декабря 2024, 08:54

Трёх вьетнамцев отправили в белгородскую колонию за попытку пересечь границу

Трёх вьетнамцев отправили в белгородскую колонию за попытку пересечь границу

5 февраля 2020, 13:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Граница
После выхода на свободу иностранцев ждёт депортация.

На скамье подсудимых оказались три гражданина Социалистической Республики Вьетнам 1985, 1988 и 1993 г. р. Ночью они пытались в обход пунктов пропуска пересечь государственную границу. Их поймали в Белгородском районе сотрудники ФСБ и пограничники.

Суд признал иностранцев виновными в попытке незаконного пересечения государственной границы РФ по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ. Каждый из них проведёт в колонии общего режима по полгода. После выхода на свободу их сразу же депортируют из России.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

#Новости#Происшествия#Граница#ФСБ#Колония
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