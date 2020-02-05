Трёх вьетнамцев отправили в белгородскую колонию за попытку пересечь границу

Суд признал иностранцев виновными в попытке незаконного пересечения государственной границы РФ по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ. Каждый из них проведёт в колонии общего режима по полгода. После выхода на свободу их сразу же депортируют из России.