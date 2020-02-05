Трёх вьетнамцев отправили в белгородскую колонию за попытку пересечь границу

Posted 5 февраля 2020, 13:49
Published 5 февраля 2020, 13:49
Modified 1 декабря 2024, 08:54
Updated 1 декабря 2024, 08:54
На скамье подсудимых оказались три гражданина Социалистической Республики Вьетнам 1985, 1988 и 1993 г. р. Ночью они пытались в обход пунктов пропуска пересечь государственную границу. Их поймали в Белгородском районе сотрудники ФСБ и пограничники.
Суд признал иностранцев виновными в попытке незаконного пересечения государственной границы РФ по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ. Каждый из них проведёт в колонии общего режима по полгода. После выхода на свободу их сразу же депортируют из России.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.