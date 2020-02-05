Смартфоны в России подорожают из-за вспышки коронавируса

Первыми в зоне риска окажутся смартфоны. По мнению экспертов, их стоимость может подскочить к концу февраля, а каждая неделя простоя фабрик будет добавлять к ценнику 1,5−3 % в зависимости от типа устройства. Проблема с поставками затронет все бренды, в том числе Apple и Samsung.