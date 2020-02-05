Смартфоны в России подорожают из-за вспышки коронавируса

Posted 5 февраля 2020, 08:39
Published 5 февраля 2020, 08:39
Modified 1 декабря 2024, 08:05
Updated 1 декабря 2024, 08:05
О вероятных перебоях в поставках предупредили почти все китайские производители электроники. Пока фабрики закрыты до 10 февраля, а у российских продавцов есть запасы на складах. Однако дальнейшее продление каникул грозит дефицитом устройств и ростом цен уже в конце марта, сообщают «Новые известия».
Первыми в зоне риска окажутся смартфоны. По мнению экспертов, их стоимость может подскочить к концу февраля, а каждая неделя простоя фабрик будет добавлять к ценнику 1,5−3 % в зависимости от типа устройства. Проблема с поставками затронет все бренды, в том числе Apple и Samsung.
Сейчас коронавирусом нового типа 2019-nCov заразились более чем 20,6 тыс. человек. В тяжёлом состоянии находятся свыше 2,7 тыс. заболевших, количество летальных исходов увеличилось до 425. Основная часть инфицированных проживает в Китае, однако случаи заражения зарегистрированы ещё в 24 странах.