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Posted 5 февраля 2020, 08:39

Published 5 февраля 2020, 08:39

Modified 1 декабря 2024, 08:05

Updated 1 декабря 2024, 08:05

Смартфоны в России подорожают из-за вспышки коронавируса

Смартфоны в России подорожают из-за вспышки коронавируса

5 февраля 2020, 08:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Каждые семь дней простоя фабрик в Китае к цене будет прибавляться 1,5−3 %.

О вероятных перебоях в поставках предупредили почти все китайские производители электроники. Пока фабрики закрыты до 10 февраля, а у российских продавцов есть запасы на складах. Однако дальнейшее продление каникул грозит дефицитом устройств и ростом цен уже в конце марта, сообщают «Новые известия».

Первыми в зоне риска окажутся смартфоны. По мнению экспертов, их стоимость может подскочить к концу февраля, а каждая неделя простоя фабрик будет добавлять к ценнику 1,5−3 % в зависимости от типа устройства. Проблема с поставками затронет все бренды, в том числе Apple и Samsung.

Сейчас коронавирусом нового типа 2019-nCov заразились более чем 20,6 тыс. человек. В тяжёлом состоянии находятся свыше 2,7 тыс. заболевших, количество летальных исходов увеличилось до 425. Основная часть инфицированных проживает в Китае, однако случаи заражения зарегистрированы ещё в 24 странах.

#Новости#Общество#Коронавирус#Подорожание#Смартфоны#Китай
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