Белгородский суд выдворил трёх нелегальных строителей из страны

Posted 5 февраля 2020, 10:57
Published 5 февраля 2020, 10:57
Modified 20 августа 2024, 03:48
Updated 20 августа 2024, 03:48
Нарушителей сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Волоконовскому району обнаружили на стройке в посёлке Волоконовка. За работу в РФ без разрешений суд наказал мужчин 20, 23 и 49 лет штрафами по 2 тыс. рублей. В УМВД по Белгородской области добавили, что нелегалов ждёт принудительное выдворение из страны.
Их работодателя – 38-летнего жителя Воронежской области – оштрафовали на 6 тыс. рублей. Аналогичное наказание вынесено и 41-летней жительнице посёлка, предоставившей мигрантам помещение для проживания.
Все участники этой истории уже уплатили назначенные штрафы. Бывшие строители размещены в Центре содержания иностранных граждан до момента выдворения из России.