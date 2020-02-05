Белгородский суд выдворил трёх нелегальных строителей из страны

Нарушителей сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Волоконовскому району обнаружили на стройке в посёлке Волоконовка. За работу в РФ без разрешений суд наказал мужчин 20, 23 и 49 лет штрафами по 2 тыс. рублей. В УМВД по Белгородской области добавили, что нелегалов ждёт принудительное выдворение из страны.