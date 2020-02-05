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Posted 5 февраля 2020, 10:57

Published 5 февраля 2020, 10:57

Modified 20 августа 2024, 03:48

Updated 20 августа 2024, 03:48

Белгородский суд выдворил трёх нелегальных строителей из страны

Белгородский суд выдворил трёх нелегальных строителей из страны

5 февраля 2020, 10:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Уроженцы ближнего зарубежья работали без патентов и трудового договора.

Нарушителей сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Волоконовскому району обнаружили на стройке в посёлке Волоконовка. За работу в РФ без разрешений суд наказал мужчин 20, 23 и 49 лет штрафами по 2 тыс. рублей. В УМВД по Белгородской области добавили, что нелегалов ждёт принудительное выдворение из страны.

Их работодателя – 38-летнего жителя Воронежской области – оштрафовали на 6 тыс. рублей. Аналогичное наказание вынесено и 41-летней жительнице посёлка, предоставившей мигрантам помещение для проживания.

Все участники этой истории уже уплатили назначенные штрафы. Бывшие строители размещены в Центре содержания иностранных граждан до момента выдворения из России.

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