Белгородец получил 12 лет строгого режима за убийство возлюбленной из ружья

Близкие отношения между осуждённым и 46-летней женщиной продолжались в течение 13 лет. В 2019 году она завершила общение, ответив отказом на несколько предложений мужчины поменять решение. В начале октября тот дождался, когда сын возлюбленной уедет в командировку, и пришёл к ней в дом с ружьём.