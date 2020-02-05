Белгородец получил 12 лет строгого режима за убийство возлюбленной из ружья

Posted 5 февраля 2020, 09:38
Published 5 февраля 2020, 09:38
Modified 20 августа 2024, 01:27
Updated 20 августа 2024, 01:27
Близкие отношения между осуждённым и 46-летней женщиной продолжались в течение 13 лет. В 2019 году она завершила общение, ответив отказом на несколько предложений мужчины поменять решение. В начале октября тот дождался, когда сын возлюбленной уедет в командировку, и пришёл к ней в дом с ружьём.
По данным регионального Следственного комитета, во время ссоры мужчина выстрелил в грудь хозяйке дома. Тело он завернул в постельное бельё, вывез в лесопосадку у села и закопал. Исчезновение матери и следы преступления обнаружил вернувшийся сын, после чего обратился в полицию.
Жителя района поймали в Крыму. Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.